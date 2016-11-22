Edinilen bilgiye göre, işadamı Sümer Ünsal, bugün saat 11.00 sularında, birkaç gün önce açık arttırma yöntemiyle satıldığı öğrenilen kendisine ait boş depoya geldi. İçeri girdikten sonra bir daha kimsenin görmediği Sümer Ünsal’ı, olaydan bir süre sonra aynı depoya gelen oğlu, intihar etmiş bir vaziyette buldu.

Oğlunun emniyet ekiplerine haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve ambulans intikal etti.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın da incelemesini tamamlaması sonrası Ünsal’ın cansız bedeni Adli Tıp’a sevk edildi.

Ünsal’ın intihar ettiği bilgisini alan ailesi, yakınları ve sevenleri kısa sürede olay yerine gittiler.

Kendini asmak suretiyle intihar ettiği öğrenilen Sümer Ünsal’ın bir süredir ekonomik sorunlarla mücadele ettiği ve bu nedenle intihar ettiği iddia edildi. 1944 doğumlu işadamı Sümer Ünsal evli ve 2 çocuk babasıydı.

Mustafa Mert

