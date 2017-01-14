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Hataylı şehit toprağa verildi

Bitlis’te terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin gözyaşları arasında memleketi Hassa’da toprağa verildi.

Hataylı şehit toprağa verildi

14 Ocak 2017 23:10

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin(36)’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Akbez Merkez Camiiine getirdi. Akbez Merkez Camiisinde düzenlenen tören alanına getirilerek, burada öz geçmişleri okundu.

Törende vatandaşlar tarafından tekbirler getirildi. Kur-an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tabuta sarılarak ağlayan eşi Servet Şirin, kızları Yağmur, Yasemin ve oğlu Mehmet Kaan tabuta sarılarak şehit babalarının ardından gözyaşı döktüler.

Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında taşıdığı şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Akbez Asri Mezarlığında toprağa verildi. 

Buğra Güney - Yakup Söylemez

Etiketler: Bitlis, Hassa, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin, toprağa verildi


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