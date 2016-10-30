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Hataylılar Kıraç’la coştu

Hatay’da cumhuriyetin 93. yıl dönümü nedeniyle ünlü şarkıcı Kıraç konser verdi.

Hataylılar Kıraçla coştu

30 Ekim 2016 23:20

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda "Aşk-ı Cumhuriyet" konseri düzenlendi. Konserde hayranlarının sevgi gösterilerinde bulunduğu ünlü şarkıcı Kıraç, engelli bir hayranı ile fotoğraf çekindi. Konser sonunda Kıraç’a teşekkür ederek çiçek takdim eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ünlü sanatçıyı tekrar Hatay’da görmek istediklerini belirtti.
Vatandaşların dağıtılan Türk bayraklarını Onuncu Yıl Marşı eşliğinde dalgalandırdığı konser, havai fişek gösterisi ile son buldu. 

Adem Karagöz

Etiketler: Hatay, kıraç, konser


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