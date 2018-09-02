Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Caner Hüseyin Bağ’ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Kurumuş, topa dokunamadı.

30. dakika Rıdvan Şimşek’in vuruşu, top az farkla auta çıktı.

32. dakika tehlikeli yerden serbest vuruş kullanan Hatayspor’da Yılmaz Özeren, kaleye isabet ettiremedi.

38. dakikada Caner Hüseyin Bağ’ın ceza alanı içinden şutu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

39. dakikada Tom’un ceza alanı dışından sert şutu, Günay kornere gönderdi.

45+2. dakikada Yılmaz Özeren’in sert şutu Kaleci Günay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

55. dakikada Murat Paluli’nin ara pasında Tom bomboş pozisyonda topu auta attı.

64. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Da Silva’nın plasesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

---KÜNYE---

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Bahtiyar Birinci xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz x (Gökhan Karadeniz dk. 67 x), Yılmaz Özeren xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Sinan Kurumuş x (Mirkan Aydın dk. 71 x), Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Brito Da Silva Tom xx, Caner Hüseyin Bağ x (Dmytro Korkishko dk. 56 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Hazma Gür, Yasin Güreler

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xxx, Ahmet Kesim xxx, Yalçın Kılınç xx, Wanderson Da Silva xxx, Romano Poepon xxx, Kubilay Aktaş xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Valle Rodriguez dk. 67 x), Gökhan Alsan xx (Mahmut Bilir dk. 90+2 ?), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rıdvan Şimşek xxx, Prince Segbefia xx (Ali Aytemur dk. 84 ?)

Yedekler: Nihat Şahin, Okan Derici, Balogun, Chabbi

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Wanderson Da Silva (dk. 64) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Sadi Karaduman (Hatayspor), Valle Rodriguez, Igor ( Gazişehir Gaziantep)