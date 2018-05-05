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Hatayspor 1. Lige yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Hatayspor evinde konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Hatayspor 1. Lige yükseldi

05 Mayıs 2018 23:38

Maç sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde taraftarlar ve futbolcular Hatayspor’un 1. Lige çıkmasını kutladı.

Düzenlenen galibiyet etkinliğinde konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, şunları söyledi:

“Bordo-beyaz aşkı ile yanıp tutuşan, yıllardır bu akşamı bekleyen siz değerli kardeşlerimle birlikteyiz. Yürünecek bir yol atılacak bir adım ile başlar. Biz bu akşamın ilk adımını Kastamonu'daki elendikten sonraki gecenin sabahında Hatayspor tesislerinde yönetimimizle ve ekibimizle, futbolcu kardeşlerimizle birlikte attık. O gün bugündür, önce rabbimizin sayesinde bugünlere geldik. Bize bu güzelliği yaşatan rabbimize şükrediyoruz.”
Konuşmanın ardından futbolcular ve Hatayspor yönetimi kupayı kaldırarak galibiyet sevinçlerini taraftarlarla kutladı. Kupa sevincine havai fişek gösterisi ayrı bir renk kattı.  

Satuk Buğra Güney
 

 

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