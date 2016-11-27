Edinilen bilgiye göre Numuneevler mahallesi 4 nolu deniz yolundan Dörtyol yönüne gittiği iddia edilen 31 VN 003 Plakalı Jeep tipi arazi taşıtı hemzemin geçitten geçtiği sırada stop etmesi sonucu Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitme olan tren ile çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendikten demiryolu kenarına savrularak hurdaya dönen cipin çevresinde polis ve itfaiye ekiplerince araçta bulunan şahısları bulmak için yapılan aramada sürücü ve yolculara rastlanmadı.

Ölen ve yaralının olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin