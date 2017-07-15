Hatice Karataş, “Sınav sonuçları öğrencileri daha gerçekçi bir tabloyla karşılaştırıyor”

13-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ankara Eket Üniversite Tercih Fuarına 77 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi gibi bu yıl yeni öğrenci alacak üniversitelerin yanı sıra tecrübeli üniversitelerin yer aldığı tercih fuarına yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LYS sonuçlarının ardından fuara akın eden Ankaralı üniversite adayı öğrencileri stantları ziyaret ederek üniversite bölümleri hakkında bilgi topladı. Taban puanlar ve başarı sıralarına göre sınav sonuç belgeleriyle bilgi toplamaya çalışan öğrencilerin tercih sıralaması öncesinde heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Üniversite öğrenci adayları tarafından 18-26 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan tercih günlerinin stresinin yoğun yaşandığını belirten Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, bunu atlatmanın en iyi yolunun araştırma yapmaktan geçtiğini söyledi. Araştırma yapmanın en iyi yolunun tercih fuarları olduğunu anlatan Karataş şunları söyledi:

“Öğrenciler sınav sonuçlarını aldıktan sonra daha gerçekçi bir tabloyla karşılaşıyorlar. Hayaller bitiyor gerçeklerle yüzleşiyorlar ve tercihlerini buna göre yapmaya çalışıyorlar. Tercih için ülke genelinde birçok alternatif düşünseler bile, yerinde araştırma yapma şansları olamıyor doğal olarak. İnternet üzerinden üniversite web sayfaları kısıtlı bilgi vermektedir. Bu nedenle araştırma yapmak için en iyi mecra tercih fuarlarıdır.”

Fuarda 1453 NeoTech Campus sükse yaptı

Aday öğrencilerin 1453 NeoTech Campus hakkında bilgi sahibi olduklarını anlatan ve detaylı araştırdıklarını söyleyen Hatice Karataş, Nişantaşı Üniversitesi’nin yeni kampüsü hakkında şu bilgileri verdi: “1453 NeoTech Campus ile şehrin merkezinde toplam 157 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kampüstür. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak olan kampüsümüzde öğrenci sayısının kademeli olarak 68 bine çıkarılması planlanıyor. Teknolojik alt yapısı üst düzeyde planlanan kampüsümüzde biri 200, diğeri de 350 kişi kapasiteli 2 konferans salonu bulunuyor. Ayrıca 1.200 metrekareden oluşan kütüphanemizde kitap, dergi, gazete vb. yazılı materyallere ek olarak yüksek teknolojiyle ulaşılabilen sayısız bilgi kaynağıyla da öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”