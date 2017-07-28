Hava ambulansı parmağı kopan çiftçi için havalandı

Amasya merkeze bağlı Direkli köyünde yaptığı buğday hasadı esnasında sağ elini patoz makinesine kaptıran Salih Koç’un parmağı koptu. Kanlar içinde kalan 46 yaşındaki Koç ambulansla taşındığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Amasya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin temasları üzerine Samsun'dan havalanarak Amasya’ya getirilen Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansıyla Konya’ya nakledildi.

Koç’un kopan sağ baş parmağının burada dikileceği öğrenildi.

Murat Çelik A.