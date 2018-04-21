Diğer
Kategoriler

Hava aniden soğudu! Her yer beyaza büründü

Kars’ta havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza bürünürken, Digor Hanlar Geçidi'nde kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava aniden soğudu! Her yer beyaza büründü

21 Nisan 2018 10:34

Batıda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerken Kars’ta kış hüküm sürüyor. Kentte etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sarıkamış’ta vatandaşlar güne kar ile başlarken, erken saatlerde Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler Hanlar Geçidi’nde zor anlar yaşadı.
Bazı araçlar, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda araç ise ilerlemekte zorluk çekti. Karayolları ekipleri Hanlar Geçidi’nde karla mücadele çalışmaları yürütürken, trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Hanlar Geçidi’nde kar ve buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıkan bir araç ise refüje düştü. Kaza yapan sürücüye vatandaşlar yardımcı oldu. 

Kar yağışının hafta sonu da etkili olması beklenen Kars’ta, vatandaşlar ise bir türlü havalarının ısınmadığını belirtti. Murat Yaşar Yavuz isimli vatandaş, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyaz olmuştu. Tabi şaşırmadık soğuk memlekette yaşıyoruz. Hayırlısı diyelim" dedi.  

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç