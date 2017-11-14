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Hava kirliliği İstanbul'da tartışılacak

Her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan hava kirliliği ile ilgili Türk Toraks Derneği, 'Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı' kapsamında İstanbul'da 18 Kasım'da sempozyum düzenleyecek.

Hava kirliliği İstanbulda tartışılacak

14 Kasım 2017 13:37

Her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'görünmez katil' olarak tanımlanan hava kirliliği ile ilgili Türk Toraks Derneği 'Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı' kapsamında 18 Kasım'da İstanbul'da sempozyum düzenleyecek. Sempozyumu kapsamında ayrıca farkındalık oluşturulması amaçlanarak; Bisikletliler Derneği işbirliği ile hava kirliliğine dikkat çekmek için toz maskeleri takmış onlarca bisikletli Maçka Parkı yakınından başlayarak basın toplantısı öncesi sempozyumun yapıldığı Şişli'ye kadar bisikletleriyle gelecekler ve sempozyum katılımcıları tarafından karşılanacaklar.

Basın toplantısına ise; Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Annette Prüss Üstün, Avrupa Göğüs Derneği Temsilcisi Bert Bruneekref, Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu, Sempozyum Eşbaşkanları Doç. Dr. Haluk Çalışır ve Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, Sempozyum Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Sempozyum Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Elif Dağlı, Türk Toraks Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. Sedat Altın ve Sempozyum Sosyal Organizasyon Sorumlusu Doç. Dr. Osman Elbek katılacak. 

Etiketler: hava kirliliği, İstanbul

 

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