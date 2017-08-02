Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Küçükakyüz kimdir?

Orgeneral Küçükakyüz’ün özgeçmişi şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Hasan Küçükakyüz 1957 yılında Of’ta dünyaya geldi. Küçükakyüz 1974 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 1978 Teğmen olarak mezun oldu. 1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo kol uçucusu olarak atanan Küçükakyüz, 1987 yılında arı arasında Hava Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu.

Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli komutanlıklarda görev alan Hasan Küçükakyüz, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Küçükakyüz, 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.K.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Eğt.D.Bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Küçükakyüz, 2002-2003 yıllarında Hv.K.K.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yaptı, 30 Ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etti. 30 Ağustos 2008 tarihinde de Tümgeneralliğe terfi eden Küçükakyüz, 4 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yaptı. Son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Hasan Küçükakyüz, YAŞ kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.