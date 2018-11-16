İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 100'ü asker 88'i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonda 100'ü asker, 88'i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen FETÖ'cü mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı belirlendi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün sözde mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen 4'ü teğmen, 96'sı astsubay olmak üzere toplam 100 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Hava Kuvvetlerinde görev yapan ve örgütle irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı darbe sanığı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 88 mahrem imam için de gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan sivil imamlardan 13'ünün kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edildi. 

Toplam 188 şüpheli hakkında verilen gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara ve 25 ilde devam ediyor.  

Abdullah Sarica
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.