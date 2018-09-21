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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere tümü aktif görevde 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı - Foto Galeri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı - Tıkla İzle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevdeyken, şüphelilerden 5' pilot. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

 

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