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Hava muhalefeti nedeniyle İDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

Hava muhalefeti nedeniyle İDO seferleri iptal edildi

13 Kasım 2016 19:37

Marmara Bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar- Topçular hattı ile Sirkeci- Harem hattı dışında tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sayfasında yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
Yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: “17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 18:00 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü, 18:20 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot, 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü, 19:00 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü” 

Etiketler: İDO seferleri


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