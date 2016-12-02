Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç ve dış hat seferlerini iptal etti. İDO'nun internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

İptal edilen dış hatlar seferleri şöyle: "16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 16:50 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 17:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 17:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:00 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot, 18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:20 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü, 19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 19:40 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü, 19:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 20:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot, 20:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21:15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü."