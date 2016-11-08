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Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerini iptal etti

Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında seferler iptal edildi.

Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerini iptal etti

08 Kasım 2016 07:42

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal ederken Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) ise İstanbul ve Bursa arasında yapılacak olan seferlerini hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),10:45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO’dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Aynı zamanda 07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü seferinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. 

Oğuzcan Yazar - Volkan Kayalar

Etiketler: İDO ve BUDO seferleri, iptal


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