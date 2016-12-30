Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerini iptal etti - Tıkla İzle

İDO’dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot, 07:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot, 07:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüs, 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü, 18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

Oğuzcan Yazar