Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen hava operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, “3 Kasım 2016 günü Pülümür İlçesi Kızılmescit Vadisi Çatan Mahallesi ile Uzundere Mahallesi arasında kalan bölgede güvenlik güçlerimizce İHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edilmiştir. Tespit edilen grubu etkisiz hale getirmek maksadıyla saat 16.30 sıralarında hava harekatı icra edilmiş, 2 adet F-16 uçak ile terörist grubun tahmini kaçış güzergahları bombalanarak bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Bahse konu bölgede saat 20.00 sıralarında güvenlik güçlerimizce devam eden operasyonlar kapsamında İHA’ların keşif gözetleme faaliyeti esnasında kalabalık bir terörist grubu daha tespit edilmiştir. Terörist grubu etkisiz hale getirmek için ikinci kez hava harekatı düzenlenmiş, bölge F-16 uçaklarla bombalanarak, kobra helikopterler ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede devam eden operasyonlarda 15 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir.Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyona devam edilmektedir” denildi.