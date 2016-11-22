Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan’da dün gecenin en düşük sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldü. Ardahan’da ise sıfırın altında eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile birlikte bugün sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı görüntüleri oluştu.

"Afet bölgesi ilan edilmeli"

Soğuktan tedirgin olan vatandaşlar bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kentte son yılların en soğuk Kasım ayını yaşıyoruz. Gerçekten Ardahan şu anda dondurucu ve çok soğuk." dedi.

Olgun Yıldız