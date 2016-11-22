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Hava sıcaklığı eksi 28 dereceye düştü

Ardahan’da etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 28 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar soğuktan tedirgin oluyor.

Hava sıcaklığı eksi 28 dereceye düştü

22 Kasım 2016 09:16
Hava sıcaklığı eksi 28 dereceye düştü - Tıkla İzle

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan’da dün gecenin en düşük sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldü. Ardahan’da ise sıfırın altında eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile birlikte bugün sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı görüntüleri oluştu.

"Afet bölgesi ilan edilmeli"

Soğuktan tedirgin olan vatandaşlar bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kentte son yılların en soğuk Kasım ayını yaşıyoruz. Gerçekten Ardahan şu anda dondurucu ve çok soğuk." dedi. 

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, Sibirya soğukları


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