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Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıkları artarak, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıkları artacak

29 Eylül 2016 15:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde halen mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma günü iç ve batı kesimlerden başlayarak artacağı , hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günlerinde de ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

30.09.2016 Cuma günü ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve haftanın ilk günleri ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor" denildi. 

Etiketler: hava sıcaklıkları


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