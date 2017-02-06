Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Gümüşhane, Kayseri, Sivas, Erzincan ile sabah ilk saatlerde Uşak ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Kayseri, Sivas ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 2