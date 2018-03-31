Diğer
Kategoriler

Hava sıcaklıkları artıyor |31 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor .

Hava sıcaklıkları artıyor |31 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

31 Mart 2018 08:58

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı az bulutlu 22
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19  

Etiketler: hava durumu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç