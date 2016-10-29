Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 31.10.2016 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, Çarşamba gününe kadar hissedilir derecede (3 ile 8 derece) düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yarın, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri , Osmaniye, Adana'nın güney ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

31.10.2016 Pazartesi günü; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) , Doğu Karadeniz (Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon) , Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van ve Şırnak ) , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Batman, Siirt, Mardin) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşmeye bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

01.11.2016 Salı günü; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) , Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçeleri) , Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şırnak ) , Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu, Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

02.11.2016 Çarşamba günü; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkemizde bu hafta ortasına kadar görülecek kuvvetli yağışlar, yüksek kesimlerde kar yağışları ile iç kesimlerde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle görülebilecek don olaylarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, meteorolojik tahmin ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir" denildi.

