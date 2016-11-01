MGM, yaptığı teknolojik yatırımlar, kurduğu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ), meteoroloji radarları, yıldırım tespit ve takip sistemlerinin yanı sıra personeline sağladığı eğitimlerle meteorolojik tahminlerdeki isabet oranını yüzde 90’ların üzerine çıkardı. MGM, meteorolojik tahminlerdeki isabet oranını 2019 yılında ise yüzde 92’ye çıkarmayı hedefliyor.

"TAHMİNLERİN GENİŞ YELPAZEDE VERİLMESİ YANLIŞ ANLAŞILMALARA SEBEP OLABİLİYOR"

Meteorolojinin toplumsal hayatın her alanına girdiğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Fakat beklenilen meteorolojik olayların tahmininin geniş yelpazede verilmesi toplumda yanlış anlaşılmalara sebep olacağı ve günlük yaşam planlamasında problemler oluşturabileceği öngörülmektedir. Tahmin edilen meteorolojik olayları, her il için saatlik olarak yapmak ve daha özellikli hale getirmek ise bu problemleri en alt seviyeye çekeceği açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

"ZAMAN DAHA İYİ KULLANILABİLECEK"

Bu çerçevede MGM’nin her il için saatlik tahmin uygulamasına geçtiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu uygulama ile vatandaşlarımız günlük işlerini planlarken zamanı daha iyi kullanarak meteorolojik olaylardan kaynaklı problemlerin önüne geçebilecek” diye konuştu. MGM tarafından 3’er saatlik ve günlük tahminlerle sıcaklıkların ve beklenen hava olaylarının vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Eroğlu, “Ayrıca can ve mal kayıplarını en aza indirmek gayesi ile hazırladığımız uyarıları ve değerlendirmeleri web sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya, Meteorolojinin Sesi Radyosu, televizyon, gazeteler vasıtasıyla vatandaşlarımız ve ilgili kullanıcılarla paylaşıyoruz” dedi.

46 BİN 500 MUHTARA SMS GÖNDERME UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların uyarılara en yüksek seviyede ulaşmasını sağlamak maksadıyla Türkiye çapında yaklaşık 46 bin 500 muhtara SMS gönderme uygulamasına da geçildiğini sözlerine ekledi.

