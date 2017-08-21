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Hava trafiğine leylek alarmı

Leyleklerin sıcak iklimlere göçe başlaması, Atatürk Havalimanı’nda leylek alarmına neden oldu. Göçmen kuşların geçiş yolunda olan Atatürk Havalimanı leyleklerin göç etmeye başlaması ile birlikte hareketli günler yaşamaya başladı.Öte yandan pilotlar zor anlar yaşatan leyleklerin göçü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hava trafiğine leylek alarmı

21 Ağustos 2017 10:02
Hava trafiğine leylek alarmı - Tıkla İzle

Yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde, sıcak iklimlere göç etmeye başlayan leylek sürüleri, Atatürk havalimanı’na iniş kalkış yapacak olan uçaklar için de 'Leylek' alarmı verilmesine yol açtı. Pilotlar da gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor.

Özellikle göç yolları üzerinde bulunan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin geçişi sırasında kule görevlileri daha dikkatli oluyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor.Olası çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike oluşturuyor. Leylek sürülerinin göç mevsiminin başlamasının ardından Atatürk Havalimanı kuşlarla mücadele timi sık sık pistleri kontrol ediyor. Öte yandan pilotlara zor anlar yaşatan leylekler vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde leyleklerin sürü halinde hareket ettikleri görülüyor. 

Tuncer Cengiz


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