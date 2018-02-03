Hava ulaşımına lodos engeli

İstanbul’da gündüz saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle iniş için alçalan çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kalıyor. Rüzgarın etkisiyle bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İnişler gecikmeli yapılabildi

Lodos nedeniyle pistlerin yönü de değiştirilirdi. İnişler Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi. İniş ve kalkış yapacak uçaklar arasında mesafe arttırılırken, iniş için sıraya giren uçaklar İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. Uçakların sıraya girdiği o anlar radar ekranlarına da yansıdı. Atatürk Havalimanına inmek için sıraya giren uçaklar rüzgar nedeniyle ortalama 45 dakika ile bir saat 15 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi.

Ferhat Yasak