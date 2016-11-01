Türkiye’nin prestij yatırımlarından biri olan ve Gülyalı ilçesinde denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, ilçenin kaderini değiştirdi. Havalimanının açılışından bu yana geçen 1.5 yılda 800 bini aşkın yolcu yararlanırken, yatırımcılar da ilçede yatırım yapmak amacıyla arazi arıyor. Ancak arsa sahiplerinin yüksek fiyat istemesi yatırımcıları kara kara düşündürüyor.

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, "İlçemizde havalimanı yapılmadan önce ana yol kenarı ve havalimanını kuşbakışı gören yerlerde 1 dönüm arsayı 100-150 bin liraya alabiliyordunuz. Şu anda ise 1 dönüm arsayı 1 milyon liradan aşağı alamazsınız” dedi.

Arsa sahiplerinin beklentisi çok yüksek

Başkan Şen, şöyle konuştu: “Havaalanın yapılmasıyla birlikte ilçemizde arsa emlak fiyatları her geçen gün artıyor. Bu sadece havalimanından dolayı değil, bölge halkımızın ‘sahilde benimde bir evim, meskenim olsun’ düşüncesiyle sahil kesimine göç etmesi, özellikle yeme içme ve konaklama tesislerinin karayolu kenarında olmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar özellikle yeme içme ve konaklama tesisi yapmak konusunda arsa arayışı içerisindeler. Ancak fiyatlarında yüksek olması bunu olumsuz yönde etkiliyor. Açıkçası havalimanı ve Türkiye’de tek olan Çikolata Park’ın Gülyalı’da inşa edildi. Bu durum arsa sahiplerinin iştahını kabarttı.”

Gülyalı şantiye gibi

Başkan Şen, havalimanının yanında 10 milyon liraya inşa edilecek olan ‘Çikolata Park’ın içerisinde 21 adet çikolata üretim merkezi, 1 adet 300 metrekarelik restoran, bir adet 300 metrekarelik kafeterya, 3 bin kişinin aynı anda konser dinleyip düğün yapabileceği alan, bir halı saha, bir basketbol sahası ve yürüyüş alanları yapılacağını belirtti.

Şen ayrıca 12 milyon liraya mal olacak, 400 kişinin aynı anda eğitim göreceği Gülyalı Turizm Otelcilik Fakültesi inşaatının da sürdüğünü ve bu yatırımların faaliyete geçmesiyle ilçede yaklaşık 3 bin kişilik nüfus hareketi sağlanacağını sözlerine ekledi.

Metin Akyürek