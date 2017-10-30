Havacılık ve Uzay Fakültesi’nin tabelası çok yakında asılıyor

Uzun süredir açılması beklenen ve Mersin’e bir çok alanda bir değer daha katacak olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde artık sona yaklaşıldı. Tarsus ilçesinde açılması planlanan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aşamasında kuruluşu gerçekleştirilen, ilgili Bakanlıkların onayının ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruluşu tamamlanan fakülte için tabela asma ve hoca alımlarına başlanıyor.

“Fakültemize hoca alımı için bir ay içinde ilana çıkacağız”

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin açılmasıyla ilgili geldikleri son aşamayı İHA muhabirine anlattı. Tarsusluların, başından bu yana hassas ve istekli oldukları fakültenin kurulmasının ardından dekan, idari personel ve fakülte sekreterini atadıklarını belirten Çamsarı, “Şimdi de hoca alıyoruz. Yaklaşık bir ay içinde ilana çıkacağız. İki bölümün hocalarını öğrenci alacak şekilde alacağız kısmet olursa. Bu da şu demek; o bölümlere üçer hoca alırsak gelecek döneme kadar öğrenci alımı için başvurabiliriz” dedi.

“Tarsus’ta mini bir kampusumuz olacak”

Havacılıkta İngilizce ağırlıklı eğitim şart olduğunu dile getiren Çamsarı, bu çerçevede fakültede bir yıl da hazırlık dönemi düşündüklerini kaydetti. Fakültenin kurulacağı yerle ilgili kendilerine bir yer gösterildiğini, Tarsus dinamiklerinin de bu konuda kendilerine sonuna kadar destek olduklarını söyledi. Yaklaşık 25 dönüm olan bu arazi için girişimlerini yapacaklarını ifade eden Prof. Dr. Çamsarı, “Fakat oranın bize tahsisi için 6-8 ay kadar bir süre gerekiyor. Biz bu sürede de tabelamızı asalım, hocalarımızı aldıktan sonra artık mesaiye başlasın, projelerini yapmaya başlasınlar istiyoruz. Bu çerçevede, bize bir yer gösterildi. O konuda da anlaştık. Henüz imzayı atmadığımız için yerle ilgili bilgi vermeyeyim ama kent içinde bir yer. Tabela asılacak, 6-8 ay kadar orada kalacağız. Kalıcı yerimiz için de inşallah yaklaşık 8 ay sonra prosedürde engel çıkmadan bize verilirse minik bir kampusumuz daha olacak Tarsus’ta şehir içinde. Bu mini kampusumuz kapalı alan olarak da dönüm olarak da bize çok uygun. Genişlemeye elverişli bir yer. Ayrıca, kendi pistimizle ilgili yer belirleme çalışmalarına da başladık. Pist kent içinde olmayacak. Pist için ya belediye başkanımız ya diğer ilgililer bize bir yer gösterecek, çünkü belirli boyutlarda olması gerekiyor” diye konuştu.

Tabelayı bir hafta 10 gün içinde asarız”

“Tabelayı bir hafta 10 gün içinde asarız” diyen Çamsarı, Havacılık ve Uzay Fakültesi’nin tüm bölümlerinin kağıt üstünde kurulduğunu, şu an 5 bölümün hazır olduğunu, ancak ilk etapta hoca alacakları bölüm sayısının iki olacağını bildirdi. Örneklerine bakıldığında bölüm sayısının çok daha fazla arttırabiliceğini vurgulayan Rektör Çamsarı, “Ancak, bu tamamen akademik kadro ve imkan bulmanızla ilgili. Mesela Havacılık Fakültesi adı altında bir uçuş okulu açabilirsiniz. Uçuş okulu dediğinizde başlı başına bir yatırım ve bölgeye getiridir. Pilot yetiştirebilirsiniz. Biliyorsunuz Türkiye’de pilotların yüzde 50’si yabancı. Bu, yatırımı çok pahalı ama getirisi de çok olan bir iş. Bunlar süreç içinde belli olacak şeyler” ifadelerini kullandı.

“Biz, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. YÖK de onaylarsa önümüzdeki döneme öğrenci alabiliriz”

Çok merak edilen konulardan birinin de öğrenci sayısı olduğuna işaret eden Çamsarı, bu konuda kararı YÖK’ün verdiğini, fizibilitesini yaparak öğrenci sayısını belirlediğini dile getirdi. Yeni açılan fakültelerde bölümlerin ortalama 40 ile 60 öğrenciyle başladığını belirten Çamsarı, “Bunların hepsi izne tabi şeyler olduğu için söz veriyorum diyemiyorum ama biz hocalarını alıyoruz, hazır hale getiriyoruz. YÖK de ‘tamam’ der, onaylar ve kabul ederse evet önümüzdeki eğitim dönemine öğrenci alacağız, çünkü öğrenciye YÖK izin verir ve sayıyı da onlar belirler. Bana 20 de diyebilir, 100 de diyebilir, o YÖK’ün inisiyatifinde” şeklinde konuştu.

“Derdimiz, Tarsus’a devasa girdiler sağlamak. Bu, bizim kararlı tutumumuza ve Tarsus’un sahiplenmesine bağlı”

Çamsarı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin, Tarsus’a gelecek öğrenci sayısı açısından değil, ilerleyen süreçte açılabilecek uçuş okulu, pilot eğitimi, meslek garantisi olan öğrenci almak gibi çok büyük getiriler olduğunun altını çizdi. Bunu örneklerle açıklayan Çamsarı, şunları söyledi: “İşe farklı pencereden bakmak lazım. Mesela, YÖK’ün bize 60 öğrenci alma izni verdiğini düşünelim. Diyelim üç bölüme 180 öğrenci aldın, hazırlığı da sayarsak 5 yılda 800 öğrenci yapar. 800 öğrencinin Tarsus’a katacağı değil bizim derdimiz. Onun aylık bin-iki bin lira getirisi Tarsus’ta çok bir şey fark ettirmez. Ama bunun yan dalları, örneğin bir uçuş okulunu açtığınızda devasa girdiler olabilir. Bir süre sonra mutlaka Çukurova Bölgesel Havalimanı bitecek. O havalimanı içinde biz yer isteyeceğiz. Muhtemelen de özel ve devlet, THY dahil birkaç firmayla da anlaşmamız olacak. Bunlar neyi getirecek? Meslek garantisi olan öğrenci alacaksınız ve bu öğrenciler gerçekten başarılı öğrenciler olacak, Türkiye’nin en başarılıları olacak. Çünkü iş garantisi olacak, çok da iyi maaş alacaklar. Bu, çığ gibi büyüyen bir sektör. Bu, bizim kararlı tutumumuza ve Tarsus’un sahiplenmesine bağlı.”

Kıymet Gökçe