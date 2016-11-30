27 Kasım’da meydana gelen olayda Air France'ın Paris-İstanbul seferini yapan Airbus 319 tipi uçağı iniş için Atatürk Havalimanı'na alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın sol kanadının üzerine ciddi şekilde yatması nedeniyle yolcular korku dolu anlar yaşadı. Fransız pilot, "Kuyruk türbülansı nedeniyle 3 kez ciddi yatış aldık" diye anons etti. Fransız yolcu uçağı saat 18.05'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Pilot ile kule arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

“Pilot: Önümüzdeki uçak tipi nedir?

Kule; Önünüzde bir Boeing 777. 7,5 mil mesafede.

Pilot: Anlaşıldı. Kuyruk türbülansı nedeniyle 3 kez ciddi yatış aldık.

Kule: Tekrar edin.

Pilot: Kuyruk türbülansı nedeniyle ciddi yatış aldık.

Kule: Anlaşıldı. Niyetiniz nedir? Alçalmak mı istersiniz?

Pilot: Alçalabiliriz veya sürat düşürebiliriz, size hangisi uygunsa.

Kule: Tamam. Hangisi uyarsa. O halde süratinizi 190 Knot'a düşürün.

Pilot: Anlaşıldı sürat 190 Knot olacak.”

uncer Cengiz

