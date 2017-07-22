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Havada mangal ziyafeti

Ordu’da yamaç paraşütü yapan iki çılgın genç, havada mangal yapıp yemek yedi.

Havada mangal ziyafeti

22 Temmuz 2017 10:20

Ordu’da son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ve meraklısı her geçen yıl artan yamaç paraşütü yapan gençler, ilginç gösterilere imza atıyor. Kadir Mert ve Tunahan Korucu adlı iki çılgın genç, Boztepe'den yamaç paraşütü yaparak unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu. 

Daha önce heyecanlı bir tavla mücadelesi yaptıktan sonra yere iniş yapan iki genç, bu kez havada mangal yaptı. Yanlarında getirdikleri mangalı yakan ve et kızartan ikili, mangala tuz atarken ünlü et lokanta zinciri işletmecisi Nusret'in ete tuz atma stilini taklit ettiler. 

Etin yanında salata yapan gençler, 500 metre yükseklikte zevkli ve adrenali yüksek bir ziyafet çektiler. 

Metin Akyürek


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