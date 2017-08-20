Havada tavla oynadılar

Canları sıkılan Artvinli gençler Kadir Çakıcı ve Ertuğrul Ediz, her zaman karada oynadıkları tavlayı bu kez Zipline Hattı’nda oynamak istedi. Zipline’ye binen gençler ortalarına aldıkları tavlayı 385 metre gidiş, 375 metre geliş mesafesi boyunca oynayarak keyif yaşadılar.

15 metreden başlayarak yer yer 20 metre yüksekliğe ulaşan, çift tel sistemli zipline aynı zamanda bölgeye gelen turistlerinde ilgi odağı. Artvin’e gelen herkesin dikkatini çeken zipline hattını tavla oynayarak değerlendiren gençler, telefonlarıyla bu görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hasan Fehmi Demir