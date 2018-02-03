Havadaki tehlikeli yakınlaşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

İki uçağın yakınlaştığı anı görüntüleyen havacılık fotoğrafçısı Cumali Selvi, “Çarpışacaklarını düşündüm. Şükür iki uçak da birbirinden kaçtı ve kazayı atlattık” dedi.

Dün öğlen saatlerine Rusya’nın başkenti Moskova’dan İstanbul’a gelen Pobeda Havayolları’nın DP837 sefer sayılı uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında rüzgarın da etkisiyle pisti pas geçmiş, bu sırada İzmir’e gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait uçak ile tehlikeli şekilde kesişmişti. Boeing 737 tipi iki yolcu uçağının birbirine yaklaştığı o an ise bir havacılık fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

“İki uçağın çarpışacağını düşündüm”

Yaklaşık 250 metre kadar birbirine yaklaşan iki uçağı aynı karede yakalayan havacılık fotoğrafçısı Cumali Selvi, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram’daki ‘tr-spotter’ isimli hesabından paylaştı. İki uçağın yakınlaştığı anın fotoğraf karesini nasıl yakaladığını İhlas Haber Ajansı’na anlatan Selvi, “Uçağın pas geçtiğini görmem ile sandalyemden acele ile kalktım. İki uçağın kesin çarpışacağını düşündüm. O anki korku ile tek fotoğraf çekebildim. Şükür iki uçak da birbirinden kaçtı ve kazayı atlattık” şeklinde konuştu.

Dün yaşanan olayın ardından Pegasus uçağının pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirmiş, Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaşmıştı. Olay sonrası Pegasus'a ait uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirmişti.

Ferhat Yasak