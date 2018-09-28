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Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

İstanbul'un önemli simgelerinden Haliç’te yürütülen temizlik çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde ördeklerin masmavi suyun üzerinde gezdiği o anlar hayran bırakırken Haliç’teki manzara tabiat parklarını aratmadı. İ

Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı - Tıkla İzle

İstanbul'un önemli simgelerinden olan "Altın Boynuz" adıyla da bilinen Haliç'te temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Geçmişte çamur birikintileri, kirliliğiyle gündemde olan Haliç'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla yapılan temizlik çalışmaları ise drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde suyun derinliklerindeki kirliliği toplayabilmek için kepçelerin kullanıldığı görülürken geçmişte çevreye yaydığı pis kokuyla dikkat çeken Haliç'in görüntüsü bugün tabiat parklarını aratmadı.

Haliç'te ördek sürülerinin kartpostallık görüntüsü

Çalışmaların sürdüğü Haliç'te çekilen görüntülerde su yüzeyinde gezen ördekler dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde ördeklerin sürü halinde masmavi su üzerinde ilerlediği o anlar adeta kartpostallık görüntüler oluştururken saltanat kayığının da Haliç sularında ilerlediği görüntüler hayran bıraktı. Bir zamanlar adeta kokusuyla insanların burnunun sızlatan Haliç'in geldiği son durum ise vatandaşları adeta mest etti.  

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ


 

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