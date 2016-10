Anayasamızın 120. Maddesi ve Olağanüstü Hal Kanununun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine göre Ülkemiz genelinde 21.07.2016 Perşembe günü 01.00’dan itibaren (90) gün süreyle Olağanüstü Hal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca 20.07.2016 tarihinde alınan karar Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Genel Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli 117. Birleşmesinde onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

OHAL çerçevesinde vatandaşları uygulanacak hususlar konusunda uyaran Muğla Olağanüstü Hal Bürosu, “Bu çerçevede;

1- İl Sakinlerimiz ile İlimize girerek hariçten kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti getirilmiştir. Bu mecburiyete uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 219 TL ceza uygulanacaktır.

2- Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanmıştır.

3- Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddelere veya yıkıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler, boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulması, hazırlanması, yapılması veya nakli yasaklanmıştır.

4- İlimiz genelinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ve teşekküllerin bulunduğu alanlara girişi veya çıkışı düzenlemek, kayıt altına alma işlemlerinden ilgili kurum müdürleri sorumlu olacaktır.

5- İlimizde özel kutlama, açılış ve törenler ile düğünlerde kullanılan havai fişek gösterileri halkımız arasında korku ve panik yaratabileceğinden Olağanüstü Hal süresince; ancak mülki idare amirliğinden izin alınarak kullanılması, izinsiz kullanılanlar hakkında;

Olağanüstü Hal Kanununun ceza hükümleri başlıklı 25. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince; Valiliğimiz tarafından bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde bir basın duyurusu ile vatandaşları uyardı.

OHAL duyurularının ardından yaşanılan süreçte 5. maddede belirtilen “İlimizde özel kutlama, açılış ve törenler ile düğünlerde kullanılan havai fişek gösterileri halkımız arasında korku ve panik yaratabileceğinden Olağanüstü Hal süresince; ancak mülki idare amirliğinden izin alınarak kullanılması” şeklindeki uyarıya uyulmadığı gözlendi. İlçe genelinde düzenlenen düğün törenlerinde sık sık, uzun havai fişek gösterilerinin yapılması dikkat çekiyor.

Milas’ta pek çok düğün töreninde düzenlenen havai fişek gösterilerinin, havai fişek atım belgesi ve yeterliliği bulunmayan kimseler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken; bu konuda ciddi bir denetim mekanizmasının oluşturulamaması, zabıtanın gürültü kirliliği sorunuyla ilgili birim kurmasına rağmen havai fişeklerin yarattığı gürültü kirliliği ile ilgili yeterince yaptırım uygulamaması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar, OHAL’i delen, gürültü kirliliği yaratan havai fişek atımlarının kontrolünün ve denetiminin biran önce yapılması gerektiğine vurgu yaparak yetkilileri uyarıyor.

