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Havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuşu itfaiye ekibi kurtardı. Herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş havaya salındı.

Havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye kurtardı

26 Aralık 2017 15:52

Akçay Mahallesi Söğütlü Kahvehane yanında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuşu fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu baykuşu mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan çıkardı. Binadan çıktıktan sonra herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş gökyüzüne saldı.

Havalandırma boşluğunda sıkışan güvercini kurtaramayınca itfaiyeye haber verdiklerini belirten bina sakinleri, "Havalandırma boşluğundan gelen kanat çırpma seslerini duyunca kuşun sıkıştığını anladım. Bina sakinleri olarak kurtaramayacağımızı anlayınca itfaiyeye durumu bildirdik. İtfaiye ekibi güvercini kurtardı" dedi. 

Serkan Şansever
 

Etiketler: havalandırma boşluğu

 

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