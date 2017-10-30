Havalar soğudu: Kar da var yağmur da - Tıkla İzle

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. Çam ağaçlarının da beyaza büründüğü kentte, vatandaşlar şehir merkezine traktörleriyle hareket etti.

ERZURUM

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Erzurum’da kış ayı kendini iyice hissettirmeye başladı. Sisle kaplanan Palandöken Dağının zirve noktalarında kar yağışı görüldü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı. Palandöken’e çıkan bir gurup dağcılık kulübü üyesi öğrenci, kar altında poz verdi.

IĞDIR

Iğdır’da da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yer, yer farklılık gösteren sis trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesin düşmesi nedeniyle sürücüler sis lambalarını kullanarak ilerledi.

İSTANBUL

İstanbul Silivri’de de şiddetli fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı. Hal böyle olunca kayıklar parçalanarak alabora oldu. Düşen malzemeler ise kıyıya vurdu.