Diğer
Kategoriler

Havalar soğudu: Kar da var yağmur da

Havalar soğudu, bazı iller şimdiden beyaza büründü.

Havalar soğudu: Kar da var yağmur da

30 Ekim 2017 13:28
Havalar soğudu: Kar da var yağmur da - Tıkla İzle

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. Çam ağaçlarının da beyaza büründüğü kentte, vatandaşlar şehir merkezine traktörleriyle hareket etti.

ERZURUM

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Erzurum’da kış ayı kendini iyice hissettirmeye başladı. Sisle kaplanan Palandöken Dağının zirve noktalarında kar yağışı görüldü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı. Palandöken’e çıkan bir gurup dağcılık kulübü üyesi öğrenci, kar altında poz verdi.

IĞDIR

Iğdır’da da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yer, yer farklılık gösteren sis trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesin düşmesi nedeniyle sürücüler sis lambalarını kullanarak ilerledi.

İSTANBUL

İstanbul Silivri’de de şiddetli fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı. Hal böyle olunca kayıklar parçalanarak alabora oldu. Düşen malzemeler ise kıyıya vurdu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç