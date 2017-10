Havalar soğudu, soba satıcılarının yüzü güldü

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düştüğü ve kış günlerinin yaklaştığı bugünlerde kış mevsimini odun ve kömürün sıcaklığında geçirmek isteyen Sakaryalılar, sobacıların yolunu tuttu. Geçen haftaya kadar soba satışlarında beklenen satışların yaşanmadığını dile getiren ve yaklaşık 35 yıldır sobacılık esnaflığı yapan Yakup Kurteş, soğukların bastırmasıyla birlikte soba satışlarında yaşanan hareketliliğin, sobaya olan ilginin bitmemiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte soba satışlarının da arttığını söyleyen Kurteş, doğalgazın girmediği her yerde sobanın kullanıldığını belirtti.

“Havalar soğudukça sobaya rağbet artıyor”

Havaların soğumasıyla birlikte sobaya rağbetin arttığını dile getiren sobacı esnafı Yakup Kurteş, “Sobaya rağbet her zaman olduğu gibi yine var. Yine bu kış yoğun geçiyor bizler için tam zamanı. Havalar soğudukça sobaya rağbet artıyor. Doğalgazlı evlerde oturanlar bile gelip soba bakıyor. Nostaljik olarak düşünenler var onlar kullanıyor. Kırsal kesimlerde zaten halen devam ediyor. Soba satışlarımız iyi. Özellikle kış aylarında zaten daha yoğun işlerimiz, gayet güzel memnunuz çok şükür” dedi.

“Doğalgazın girmediği her yerde soba var”

Soba fiyatları hakkında da bilgi veren Kurteş, doğalgazın girmediği her yerde sobanın kullanıldığını dile getirerek, özellikle küçük bebek ve hastası olanların sobadan vazgeçemediklerini söyledi. Kurteş, “Soba fiyatları, dönem dönem her zaman olduğu gibi piyasanın durumuna göre şekilleniyor. Aslında çok pahalı değil sobalar. Fiyat aralıkları; kovalı sobalarda daha çok odun, kömür kullanılmak üzere olan sobalar da 200 TL'den başlıyor yaklaşık 800-900 TL'ye kadar soba modelleri var. Doğalgazın girmediği her yerde soba kullanılıyor. Doğalgazlı evlerde bile kullananlar var. Soba satışlarımız gayet güzel, memnunuz, bir sıkıntımız yok. Doğalgazın rahatlığı tabi ki var, temizlik açısından ama sobanın sıcaklığı da hiçbir şeyde yok. Onun için soba hala daha kullanılıyor. Özellikle küçük bebekleri olanlar, hastası olanlar sobadan vazgeçemiyor” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek