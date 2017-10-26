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Havalar soğudu, tezgahlar hamsi doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün denizlerde fırtına uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Soğuyan havayla birlikte hamsi ise tezgahlarda kilosu 10 liradan yerini aldı.

Havalar soğudu, tezgahlar hamsi doldu

26 Ekim 2017 12:22

Meteoroloji tarafından denizlerde şiddetli fırtına uyarısının ardından kent güne yağmur ve fırtına ile uyandı. Liman Caddesi’nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar mendireği aştı. Meydana gelebilecek olumsuzlara karşı yük gemileri limana demirledi.

Öte yandan tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandı. Kilosu 10 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Balıkhane esnafı Bayram Yılmaz, "Havanın soğuması etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bugüne kadar hamsi inceydi ama bugünlerde tam bir Karadeniz hamsisi çıkıyor. Samsun, Ordu taraflarından geliyor. Balıklar güzel. İnşallah böyle devam eder. Şu an tezgahlarda hamsi var. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Büyük balıkçılara kalırsa umutsuzlar. Yem fabrikalarına ince balıklarına verdiler. Şimdi hepsi 2-3 milyon lira zararla teknelerini limana demirlediler. Geçmişte kendi zararlarına çalıştılar, şimdi ise çilesini çekiyorlar" diye konuştu.

Tezgahlarda hamsinin yanı sıra palamut da adeti 5 liradan alıcı buluyor.

Onur Altındağ - Barış Doğan

Etiketler: hamsi

 

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