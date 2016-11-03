Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yakacak satışları hız kazandı. Satıcılar yoğun bir çalışma içerisine girerek, taleplere cevap vermeye çalışırken satışlarından memnun olduklarını ifade eden esnaf Nevaf Genç, "Geçen yıla oranla kömür ve odun fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Özellikle Ceylanpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız ısı kalorisi yüksek odun ve kömüre daha fazla rağbet gösteriyorlar. Havaların daha da soğuması satışlarımızı artıracaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.