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Havalar soğuyunca yakacak satışları başladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde havaların iyice soğuması nedeniyle, tüm yurtta olduğu gibi odun, kömür satışları başladı.

Havalar soğuyunca yakacak satışları başladı

03 Kasım 2016 09:14

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yakacak satışları hız kazandı. Satıcılar yoğun bir çalışma içerisine girerek, taleplere cevap vermeye çalışırken satışlarından memnun olduklarını ifade eden esnaf Nevaf Genç, "Geçen yıla oranla kömür ve odun fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Özellikle Ceylanpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız ısı kalorisi yüksek odun ve kömüre daha fazla rağbet gösteriyorlar. Havaların daha da soğuması satışlarımızı artıracaktır" diye konuştu.
Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

Etiketler: şanlıurfa, soğuk hava


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