Havaların ısınması ve gündem internette aranılanları da etkiledi

Havaların ısınması ve gündemin önemli konu başlıkları dijital platformlarda aradığımız kategorileri de etkiledi. Türkiye’nin online firma rehberlerinden Yellow Pages, Nisan ayında en çok aranan kategorileri açıkladı. Kadıköy, Sarıyer, Karşıyaka ve Çankaya gibi ilçelerin seçim kurulları, 10-16 Nisan 2017 referandum haftasının en çok aranan kategorisi oldu. İlçe seçim kurulları aramaları, önceki hafta ile kıyaslandığında yüzde 190’lık bir artış gösterdi.

Bu dönemde artış yaşanan bir diğer kategori ise askeri okul aramaları oldu. Son haftalarda duyurusu yapılan subay/astsubay alımları, askeri okullar kategorisindeki aramaların oranını önemli derecede artırdı. Bu aramalarda önceki bir aylık döneme göre yüzde 160 artış yaşandı. Askeri okul aramaları sırasıyla İstanbul (yüzde 31), Ankara (yüzde 11) ve İzmir (yüzde 11) şehirlerinden yapıldı.

Verilerine göre, halı ve kilim yıkamacıları kategorisindeki aramalar yüzde 50 artış gösterdi. Kadınların yüzde 65’i erkeklerin ise yüzde 35’i halı ve kilim yıkamacılarını ararken şehir bazında İstanbul, İzmir ve Ankara aramaları ön plana çıktı. En çok arama yapan yaş aralığı ise yüzde 53 ile 25-34 yaş arası oldu

Tatil hazırlıkları başladı

Erkenden tatil rotasını çizmek isteyen kullanıcılar dijital platformlarda en çok seyahat acentelerini aradıkları öğrenilirken, 1-30 Nisan 2017 dönemi ile öncesi bir aylık dönem kıyaslandığında seyahat acenteleri aramalarında yüzde 33 artış yaşandı. Seyahat kategorisindeki aramaların yüzde 52’si kadınlar, yüzde 48’i ise erkekler tarafından yapıldı. Diğer bir yandan oteller de seyahat firmaları gibi son aylarda artış gösteren aramalar arasında yer aldı. Otel aramalarında yüzde 44'lük bir artış yaşanırken en çok arama erkekler (yüzde 60) tarafından yapıldı.

En stresli şehir İstanbul

Son günlerin trend oyuncağı olan stres çarkı da en çok aranan kelimeler arasında yer aldı. Stres çarkı aramalarının yüzde 99'u erkekler tarafından yapılırken, en çok arama ise İstanbul (yüzde 26), Ankara (yüzde 13) ve Diyarbakır (yüzde 10) şehirlerden oldu.