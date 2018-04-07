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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı’na haftsonu tatili için gelen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.

Havaların ısınmasıyla Gölcüke tatilci akını yaşandı

07 Nisan 2018 15:09

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla haftasonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu. Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attılar.

Haftasonu tatili için Gölcük’e ilk defa gelen tatilciler, güneşli havanın tadını çıkardıklarını ve böylesine güzel bir yerin olduğunu daha önce bilmediklerini söylediler.  

Faruk Çidem

 

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