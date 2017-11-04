Havaların soğuması elektrikli ısıtıcı satanların yüzünü güldürdü

Merkezi sistemle evleri ısınanlar, sobayla evleri ısınanlar ve iş yeri sahipleri soğuktan korunmak için elektrikli ısıtıcıları tercih ediyor. Elektrikli ısıtıcı satışı yapan bir işletmede satış elemanı olarak çalışan Veysel Aktürk, merkezi sistemle ısınan evlerde ve sobayla ısınan evlerde yaşayan vatandaşların ısıtıcıları daha çok tercih ettiklerini söyledi. Konuşmasına şu şekilde devam eden Aktürk, “Şuanda kışa girerken ısıtıcılara yoğun talep oluyor. Birde merkezi sistem binalarda kaloriferlerin yanma zamanı oluyor. İnsanlar o zamanlar yanmadan önce daha çok kullanıyorlar ısıtıcıları. Sobayla ısınan evlerde doğal gazlı evlere oranla ısıtıcılara daha çok ilgi var. Önceki yıllara oranla satışlarımızda artış var. Fiyatlar 45 liradan başlıyor 140 liraya kadar çıkıyor. Satışlarımız kışa nazaran ilkbahar ve sonbahar da daha çok artıyor. Dezavantaj olarak elektrik faturasını biraz etkiliyor ister istemez. Buda çok normal. Doğal gaz ile aynı maliyetlerde diyebiliriz.

Elektrikli ısıtıcı aldıktan sonra, ısıtıcının takılacağı prizde çok önemli. Kaliteli priz olması gerekiyor. Çünkü priz kaliteli olmaz ise elektrik kaçağı olacağı için yangın çıkma ihtimali de var” diye konuştu.

Çağatay Gür