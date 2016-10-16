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Havaların soğuması soba satıcılarının yüzünü güldürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde sobacılık yapan esnaflar, kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde işlerinin açıldığını söylediler.


16 Ekim 2016 09:06

Bir kış mevsimini daha odun ve kömürün sıcaklığında geçirmek isteyen Malazgirtliler; soba, boru, kova gibi ihtiyaçlarını karşılamak için sobacıların yolunu tuttu. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte soba satıcılarında oluşan yoğunluk, sobaya olan ilginin bitmediğini gösteriyor. Soba satışlarının arttığı bugünlerde sobacı esnaf kardeşler Serhat ve Murat Yağmur, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte soba satışlarının da arttığını söylediler. Özellikle kovalı sobalarda talebin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Yağmur kardeşler, “Vatandaşlar kovalı sobaları daha rahat kullanıyor. Sobanın iyi yanması için ilk önce vatandaşlarımızın bacalarını temizletmeleri gerekiyor” dediler.

Soba fiyatları hakkında da bilgi veren Yağmur kardeşler; “İlçemizde ve köylerimizde halen revaçta olan tezek sobaları çok rağbet görüyor. Tezek sobaları 40 ile 100 TL, fırınlı sobalar 140 TL’den başlıyor 400 TL’ye kadar değişiyor. Kovalı sabalar 140 ile 200 TL arası, banyo sobaları 40 ile 70 TL arasında değişiyor. Borular 4 ile 6 TL arası, soba altı tablalar ise 10 ile 15 TL. Yıllardır zam gelmeyen soba borusuna zam geldi. Bizler de vatandaşlarımıza uygun fiyattan satmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar. 

Veysel Eşin

Etiketler: Muş, soba satıcıları


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