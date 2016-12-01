Lüleburgaz’da 6 yıldır aktar işiyle uğraşan Cengiz Bal, havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur, kış çayına ve kış macunu(farenjit macunu) ürünlerine yoğun talep olduğunu söyledi. Bal, "Havaların soğumasıyla birlikte işlerde yoğunluk var. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Şu anda kilosu 100 TL, yazın 70 TL’ye kadar düştü. Geçen yıla göre fiyatı uygun geçen yıl 150 TL’ye satılıyordu" dedi.

"Vatandaşlarımız 14 bitki karşımı olan kış çayına çok rağbet gösteriyor"

Kış çayı hakkında bilgi veren Bal, "Vatandaşlarımız 14 bitki karşımı olan kış çayına çok rağbet gösteriyor. Fakat dışarıda bu çayın içine saman karıştıranlar oluyor. Vatandaşlarımız bu çayı alırken bildiği güvendiği yerleri tercih etsin. Kilosunu 40 TL’ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere farenjit için birebir"

Kış macunu olarak bilinen farenjit macununa da ilgi gösterildiğini dile getiren Bal, "Solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere farenjit için birebir. Macunda 54 bitkini karışımı var. Macunun fiyatı da 5 TL" bilgisini verdi.

Kaner Akaner

KIRKLARELİ