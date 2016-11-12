Kaza, 03.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ş. havale geçiren 1 yaşındaki oğlu Muhammet Turan Ş.’yi hastaneye götürmek için idaresindeki 16 K 0881 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeydi. Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil kendisinden yol isteyen Mustafa Ş.’yi cadde üzerinde sıkıştırdı. İddiaya göre araç tarafından sıkıştırılan otomobil kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Derya Ş., Hülya Ş. ve 1 yaşındaki Muhammet Turan Ş. yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Derya Ş., Hülya Ş. ve Muhammet Turan Ş.’yi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan yakınlarını arayarak teselli etti

Kaza esnasında otomobilde bulunan Mehmet Ş. araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Turan’ı hastaneye götürdüklerini ve otomobillerinin dörtlülerinin yanık olarak seyir ettiklerini, bu sırada bir araçtan yol istediğini ve aracın yol vermeyerek kazaya sebep olduğunu söyledi. Mehmet Ş. daha sonra kaza yerinde yaralanan Derya Ş.’yi arayarak, durumlarını sorarak, teselli etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.