Mersin Erdemli'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakasında Özel Diyarbakır Bilfen Okulları 9. sınıf öğrencisi Esin Akgün, yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Genç sporcunun elde ettiği başarı okulda sevince yol açtı.

Karakoç şampiyon sporcuyu kutladı

Özel Diyarbakır Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, başarı nedeniyle sporcu Esin Akgün ve hocalarını kutladı. Karakoç, "Spora ve sporcuya destek vermeyi bu kente karşı görev kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra desteğimiz artarak devam edecektir. Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan öğrencimizi yürekten kutluyoruz" dedi.