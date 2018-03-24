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Havalimanında 1.5 milyon dolarlık kaçak pırlanta ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 1,5 milyon dolar değerindeki pırlanta, polis ekipleri tarafından tespit edilerek el konuldu.

Havalimanında 1.5 milyon dolarlık kaçak pırlanta ele geçirildi

24 Mart 2018 15:11

Geçtiğimiz Perşembe günü, Mısır Havayolları’na ait uçakla Kahire’den İstanbul’a gelen M.M isimli İranlı uyruklu kadın yolcuyu, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. 25 yaşındaki olduğu tespit edilen M.M’yi Dış Hatlar Geliş katında durduran polis ekipleri, yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda valizin içinde şeker paketlerine sarılı bir şekilde bulunan 550 gram ağırlığında poşetler halinde piyasa değeri 1,5 milyon dolar olan pırlanta tespit etti. Bunun üzerine ekipler yasadışı yolla ülkeye sokulmak istenen pırlantaya el koydu. İranlı kadın yolcunun önce Dubai’den Kahire’ye, oradan da Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İranlı yolcu ifadesinde İstanbul’dan teslim alınmak üzere Dubai’de İngiliz bir şahıstan şeker paketleri aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Pırlantalara el konulurken gerekli adli işlemlerin devam etmesi koşuluyla M.M isimli yolcu serbest bırakıldı.  

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, pırlanta

 

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