Diğer
Kategoriler

Havalimanında ekmek arasında kaçak sigara şoku

Atatürk Havalimanı'nda ekmek arasında yurda sokulmak istenen kaçak sigaralar Gümrük Memurlarının dikkati sayesinde yakalandı.

Havalimanında ekmek arasında kaçak sigara şoku

17 Kasım 2017 12:07

Kaçakçıların, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigarayı lastik ayakkabı, su bidonları, cips paketlerinin ve ekmek arasında yurda sokmaya çalışması görevli memurları bile şaşırttı.

Yurda kaçak sigara sokmak isteyen yerli ve yabancı yolcular her yolu denerken sigara kaçakçılığı ilginç boyutlara ulaştı. Son olarak Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla sigara sokmak isteyen çok sayıda Özbek vatandaşı Gümrük Memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Özbek vatandaşlarının sigaraları saklama şekilleri gümrükçüleri bile şaşırttı.

Ekmek arasında kaçak sigara

Atatürk Havalimanı'nda uygulama yapan Gümrük Muhafaza Memurları, şüphelendikleri Özbek yolcuları durdurdu. Özbek yolcuların çantalarını x-ray cihazına sokan gümrük ekipleri, daha sonra çantalarda arama yaptı. Özbek yolcuların, çantalarında bulunan yöresel ekmeklerden şüphelenen gümrük ekipleri, ekmeklerin poşetlerini açıp içine bakınca, hayatının şokunu yaşadı. Yöresel ekmeklerin arasından çok sayıda sigara çıktı.

Daha sonra çantalarda bulunan Kara Lastik, cips, termos, patates kızartması ve su bidonlarını açan gümrük ekipleri, aynı şoku bir daha yaşadı. Ekiplerin kontrol ettiği bütün malzemelerin içinden sigara çıktı. Lastiklerin içine sıkıştırılarak sarılan ve patates kızartmasının altına yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigaralara el konularak yolcular hakkında işlem yapıldı.

Son zamanlarda kaçak sigaranın artığı ve her gün yaklaşık 5 bin paket sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Tuncer Cengiz

Etiketler: kaçak sigara

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç