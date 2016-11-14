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Havalimanında eroin operasyonu

Van Ferit Melen Havalimanı'nda biri kahve ile zulalanmış ve diğeri şahsın beline sarılı toplam 8 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.


14 Kasım 2016 11:47

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 12 Kasım günü Van’dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen Ş.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği x-ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenilmesi üzerine kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontrolde, valizin alt kısmına kahve ile zulalanmış 7 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aynı gün Van’dan İstanbul iline gitmek üzerine Ferit Melen Havalimanı'na gelen A.B. isimli şahsın giriş kontrol noktasındaki x-ray cihazından geçerken, kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine yolcu kabininde şüphe üzerine araması yapıldı. Aramada beline şeffaf naylon ile sarılmış vaziyette 1 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Toplam 8 kilo 780 gram eroin ele geçirilirken, elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ş.A. ve A.B. isimli şahıslar ise gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
 


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