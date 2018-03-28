Diğer
Kategoriler

Havalimanında kalan genç basketbolcunun hazin öyküsü

Fenerbahçe alt yapısında oynadıktan sonra geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın hayatı yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle alt üst oldu. ABD'ye gitmek üzere geldiği havalimanında aylardır kalan Şanlı, havalimanı çalışanların yardımıyla hayatını sürdürüyor.

Havalimanında kalan genç basketbolcunun hazin öyküsü

28 Mart 2018 14:11
Havalimanında kalan genç basketbolcunun hazin öyküsü - Tıkla İzle

Pasaport kontrolünden yasak geçmeye çalışıyor

Annesini çocuk yaşta kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadı. Yaşadığı sıkıntılara rağmen basketbola devam eden Şanlı, Fenerbahçe ve bir çok kulüpte basketbol oynadı. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer Takımında yer alan genç futbolcu ilaçlarını düzenli kullandığı için bir sıkıntı yaşamadı. Ancak babasının desteğini kendisinden çekmesi üzerine genç basketbolcu bunalıma girdi. İlaçlarını artık kullanmamaya başlayan Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmeyince yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

Havalimanında yatıp kalkan ve ABD'ye gitmek için zaman zaman pasaport kontrol noktasına gelerek şansını deneyen genç basketbolcu polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi ardından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle kendisine maaş bağlanan Şanlı'ya kalacak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı’na yeniden geldi. Burada ABD uçuşlarını takip eden Şansı, zaman zaman pasaport kontrolünden geçmeyi deniyor.

ABD’ye gitmek istiyorum

Atatürk Havalimanı’nı evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele "Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" dediği öğrenildi.

Kariyeri genç yaşta bitti

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker‘in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası‘nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.  

Tuncer Cengiz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç