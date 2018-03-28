Havalimanında kalan genç basketbolcunun hazin öyküsü

Pasaport kontrolünden yasak geçmeye çalışıyor

Annesini çocuk yaşta kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadı. Yaşadığı sıkıntılara rağmen basketbola devam eden Şanlı, Fenerbahçe ve bir çok kulüpte basketbol oynadı. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer Takımında yer alan genç futbolcu ilaçlarını düzenli kullandığı için bir sıkıntı yaşamadı. Ancak babasının desteğini kendisinden çekmesi üzerine genç basketbolcu bunalıma girdi. İlaçlarını artık kullanmamaya başlayan Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmeyince yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

Havalimanında yatıp kalkan ve ABD'ye gitmek için zaman zaman pasaport kontrol noktasına gelerek şansını deneyen genç basketbolcu polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi ardından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle kendisine maaş bağlanan Şanlı'ya kalacak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı’na yeniden geldi. Burada ABD uçuşlarını takip eden Şansı, zaman zaman pasaport kontrolünden geçmeyi deniyor.

ABD’ye gitmek istiyorum

Atatürk Havalimanı’nı evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele "Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" dediği öğrenildi.

Kariyeri genç yaşta bitti

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker‘in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası‘nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.

Tuncer Cengiz

